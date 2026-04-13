Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld: Fahrzeug beschädigt und weggefahren, Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag (11.04.2026), 11:00 Uhr und Sonntag (12.04.2026), 13:00 Uhr kam es in der Burgstraße in Oberstenfeld zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte einen geparkten VW Golf und beschädigte diesen im Bereich der Fahrertür. Aufgrund des Schadensbildes könnte der Schaden auch durch das ausschwenkende Heck eines Anhängers verursacht worden sein. Ohne seiner Pflicht zur Schadensregulierung nachzukommen, entfernte der Unbekannte sich von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Das Polizeirevier Marbach am Neckar bittet Zeugen, sich unter 07144 900-0 oder per E-Mail unter marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, zu melden.

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