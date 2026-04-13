POL-LB: Böblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht
Ludwigsburg (ots)
Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker touchierte am Samstag (11.04.2026) zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Otto-Lilienthal-Straße in Böblingen einen geparkten VW Sharan an der hinteren rechten Tür. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Das Polizeirevier Böblingen bittet Zeugen, sich unter 07031 13-2500 oder per E-Mail unter boeblingen.prev@polizei.bwl.de, zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell