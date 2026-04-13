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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Zeugen und mögliche Geschädigte nach Verkehrsunfall auf B464 gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Vorfall, der sich am Samstag (11.04.2026) gegen 19:25 Uhr auf der Bundesstraße 464 bei Holzgerlingen ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen sowie mögliche Geschädigte. Ein 29-jähriger BMW-Lenker fuhr an der Anschlussstelle Holzgerlingen/Altdorf auf die Bundesstraße 464, vom Kreisverkehr in der Altdorfer Straße kommend in Richtung Tübingen, auf. Hierbei beschleunigter er vermutlich seinen BMW bei regenasser Fahrbahn derart stark, dass ihm das Heck seines Fahrzeugs ausbrach und er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Hierbei prallte sein BMW zunächst gegen den Betonfahrbahnteiler. Anschließend wurde sein Fahrzeug rund 25 Meter über die zweispurige Fahrbahn geschleudert. Durch die Kollision war sein Fahrzeug nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von rund 30.000 Euro, verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Böblingen sucht Zeugen zu dem Verkehrsunfall und weitere Verkehrsteilnehmende, die möglicherweise durch den Vorfall gefährdet wurde und bitte diese sich unter Tel. 07031 13-2500 oder an E-Mail boeblingen.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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