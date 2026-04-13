Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 16-Jähriger driftet mit Auto über Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein, nahm ein 16-Jähriger in der Nacht zum Montag (13.04.2026) den Mazda seines Großvaters und driftete damit gegen 01.50 Uhr über einen Parkplatz in der Straße "Schloßgärten" in Ludwigsburg.

Als der Jugendliche dabei eine Betonmauer sowie eine Hecke touchierte, ließ er den Pkw zurück und ging zu Fuß fort. Ein Zeuge meldete den Vorfall der Polizei, sodass der 16-Jährige kurz darauf festgestellt und seiner Mutter übergeben werden konnte.

Da an dem Pkw ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro und an der Hecke sowie Mauer ein Schaden von etwa 200 Euro entstanden, muss der Jugendliche nun neben der Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auch mit einer Anzeige wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle rechnen.

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