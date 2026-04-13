Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 20-Jähriger nach erneutem Brand von Papiercontainer festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Seit März 2026 ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in einer Serie von Bränden großer Altpapiercontainer bzw. Mülltonnen in Ludwigsburg (wir berichteten am 27.03.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6244709, am 30.03.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6246151, am 07.04.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6250861 sowie am 11.04.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6253337 ).

In der Nacht zum 12.04.2026 stellten Einsatzkräfte gegen 01:40 Uhr einen weiteren Brand eines Papiercontainers in der Elmar-Doch-Straße fest. Das Feuer griff im Weiteren auf einen nebenstehenden Müllcontainer über, so dass letztlich beide Behälter vollständig abbrannten. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Ludwigsburg nahmen kurz darauf einen 20-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Der 20-Jährige steht im Verdacht, für die genannten Brände der letzten Wochen im Stadtgebiet Ludwigsburg verantwortlich zu sein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erfolgte die Vorführung des deutschen Staatsangehörigen beim Haftrichter des Amtsgerichts Ludwigsburg. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung, setzte ihn in Vollzug und wies den 20-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt ein. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

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