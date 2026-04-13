PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 20-Jähriger nach erneutem Brand von Papiercontainer festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Seit März 2026 ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in einer Serie von Bränden großer Altpapiercontainer bzw. Mülltonnen in Ludwigsburg (wir berichteten am 27.03.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6244709, am 30.03.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6246151, am 07.04.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6250861 sowie am 11.04.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6253337 ).

In der Nacht zum 12.04.2026 stellten Einsatzkräfte gegen 01:40 Uhr einen weiteren Brand eines Papiercontainers in der Elmar-Doch-Straße fest. Das Feuer griff im Weiteren auf einen nebenstehenden Müllcontainer über, so dass letztlich beide Behälter vollständig abbrannten. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Ludwigsburg nahmen kurz darauf einen 20-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Der 20-Jährige steht im Verdacht, für die genannten Brände der letzten Wochen im Stadtgebiet Ludwigsburg verantwortlich zu sein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erfolgte die Vorführung des deutschen Staatsangehörigen beim Haftrichter des Amtsgerichts Ludwigsburg. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung, setzte ihn in Vollzug und wies den 20-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt ein. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.04.2026 – 12:31

    POL-LB: Vaihingen an der Enz - Ensingen: Audi stürzt von Brücke und landet in Bach

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich aufgrund von Übermüdung verlor ein 32-jähriger Audi-Lenker am Montag (13.04.2026) die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er gegen 03.00 Uhr die Landesstraße 1106 in Ensingen aus Richtung Horrheim kommend entlang vor. Kurz nach dem Ortseingang kam der 32-Jährige nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Leitplanke einer ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 11:43

    POL-LB: Sindelfingen: Unbekannte zündeln im Bereich der Allmendstraße - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Am Samstag (11.04.2026) rückten gegen 12:45 Uhr Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei aus, nachdem ein Brand im Bereich eines Spielplatzes parallel zur Allmendstraße in Sindelfingen gemeldet worden war. Vor Ort stellte sich heraus, dass mutmaßlich bislang noch unbekannte Täter eine Ansammlung von entsorgtem Schilfrohr in Brand gesetzt hatten. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren