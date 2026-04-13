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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz - Ensingen: Audi stürzt von Brücke und landet in Bach

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich aufgrund von Übermüdung verlor ein 32-jähriger Audi-Lenker am Montag (13.04.2026) die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er gegen 03.00 Uhr die Landesstraße 1106 in Ensingen aus Richtung Horrheim kommend entlang vor. Kurz nach dem Ortseingang kam der 32-Jährige nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Leitplanke einer Brücke, durchbrach diese und landete in einem darunter liegenden Bach.

Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge erlitt der Audi-Lenker dabei leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Die Höhe des Sachschadens an Fahrbahn und Brücke kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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