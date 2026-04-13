Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 28-Jähriger kollidiert mit Baum - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 28 Jahre alter Seat-Lenker fuhr am Sonntag (12.04.2026), gegen 19.00 Uhr die Kreisstraße 1004 von Sindelfingen-Maichingen in Richtung Bundesstraße 464 entlang, als er aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte der 28-Jährige frontal mit einem Baum, wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Mit schweren Verletzungen wurde der Mann anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt rund 10.000 Euro belaufen.

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, Tel.: 0711 6869-0, E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de.

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