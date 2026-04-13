POL-LB: Leonberg: Wohnungseinbruch in der Liststraße

Ludwigsburg (ots) - Eine 75-jährige Bewohnerin einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Steinbeisstraße in Vaihingen an der Enz hörte am Sonntagabend (12.04.2026) gegen 21:20 Uhr verdächtige Geräusche. Sie ging diesen nach und ertappte einen noch unbekannten Einbrecher, der sich gerade mit einem Hebelwerkzeug an einer Balkontür zu schaffen machte. Die ...

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