POL-LB: Leonberg: Wohnungseinbruch in der Liststraße
Ludwigsburg (ots)
Noch unbekannte Personen verschafften sich zwischen Freitagabend (10.04.2026, 18:00 Uhr) und Samstagvormittag (11.04.2026, 11:30 Uhr) gewaltsam Zutritt zum Keller eines Wohnhauses in der Liststraße in Leonberg. Von dem Keller aus gelangten die Unbekannten offenbar auch in das Erdgeschoss der Wohnung. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet, die Höhe des Sachschadens ist noch unklar (Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, leonberg.prev@polizei.bwl.de).
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