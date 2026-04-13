Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Bewohnerin verhindert Wohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots)

Eine 75-jährige Bewohnerin einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Steinbeisstraße in Vaihingen an der Enz hörte am Sonntagabend (12.04.2026) gegen 21:20 Uhr verdächtige Geräusche. Sie ging diesen nach und ertappte einen noch unbekannten Einbrecher, der sich gerade mit einem Hebelwerkzeug an einer Balkontür zu schaffen machte. Die Seniorin schrie den Mann an, woraufhin dieser zu Fuß in unbekannte Richtung flüchtete. Eine sofort eingeleitete Polizeifahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen führte nicht zur Ergreifung eines Tatverdächtigen. An der Balkontür entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz ermittelt (07042 941-0, vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de).

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