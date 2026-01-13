Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Unter Drogen am Steuer
Grünstadt (ots)
Einen 32 Jahre alten Mann kontrollierte die Polizei gestern gegen 16:20 Uhr. Bei ihm konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf einen vorangegangenen Drogenkonsum schließen lassen. Ein freiwillig durchgeführter Drogen-Urintest zeigte THC positiv an. Dies hatte die Entnahme einer Blutprobe zur Folge, deren Untersuchungsergebnis für das Ordnungswidrigkeitenverfahren maßgeblich ist. Sind 3,5 ng oder mehr des Cannabiswirkstoffs im Blut nachweisbar, drohen dem Autofahrer 500 Euro Bußgeld, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte im Fahreignungsregister.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt
Martina Benz
Tel.: 06359 9312 5030
E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell