PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Drogen am Steuer

POL-PDNW: Unter Drogen am Steuer
  • Bild-Infos
  • Download

Grünstadt (ots)

Einen 32 Jahre alten Mann kontrollierte die Polizei gestern gegen 16:20 Uhr. Bei ihm konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf einen vorangegangenen Drogenkonsum schließen lassen. Ein freiwillig durchgeführter Drogen-Urintest zeigte THC positiv an. Dies hatte die Entnahme einer Blutprobe zur Folge, deren Untersuchungsergebnis für das Ordnungswidrigkeitenverfahren maßgeblich ist. Sind 3,5 ng oder mehr des Cannabiswirkstoffs im Blut nachweisbar, drohen dem Autofahrer 500 Euro Bußgeld, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte im Fahreignungsregister.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 5030

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 04:32

    POL-PDNW: Eine Weinschorle hat beinahe Konsequenzen

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 13.11.2026 um 01:00 Uhr wurde eine 35-Jährige mit ihrem VW Transporter einer Verkehrskontrolle in der Winzinger Straße in 67433 Neustadt/W. unterzogen. Bei der Dame konnte Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Hierzu gab diese an, eine Weinschorle konsumiert habe. Ein Vortest erbrachte einen Wert von 0,57 Promille, weshalb mit der Fahrerin ein gerichtsverwertbarer Test in der ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 08:02

    POL-PDNW: Verkehrsteilnehmer unter Kokaineinfluss

    Haßloch (ots) - Am 11.01.2026 kontrollierten Kräfte der Polizeiinspektion Haßloch den Fließverkehr im Ortskern. Gegen 12:30 Uhr wurde in der Lindenstraße ein 47-Jährige PKW-Fahrer kontrolliert, bei welchem sich Verdachtsmomente eines zeitnahen Betäubungsmittelkonsums ergaben. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain und bestätigte den ersten Eindruck der Beamten. Nach Untersagung der Weiterfahrt wurde dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren