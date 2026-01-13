Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Drogen am Steuer

Grünstadt (ots)

Einen 32 Jahre alten Mann kontrollierte die Polizei gestern gegen 16:20 Uhr. Bei ihm konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf einen vorangegangenen Drogenkonsum schließen lassen. Ein freiwillig durchgeführter Drogen-Urintest zeigte THC positiv an. Dies hatte die Entnahme einer Blutprobe zur Folge, deren Untersuchungsergebnis für das Ordnungswidrigkeitenverfahren maßgeblich ist. Sind 3,5 ng oder mehr des Cannabiswirkstoffs im Blut nachweisbar, drohen dem Autofahrer 500 Euro Bußgeld, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte im Fahreignungsregister.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell