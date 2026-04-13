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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: versuchter Diebstahl aus einem Wohnmobil

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag, 07.04.2026 und Samstag, 11.04.2026 hatten es unbekannte Täter auf die Gasflasche eines in der Alemannenstraße in Renningen geparkten Wohnmobils abgesehen. Die unbekannten versuchten erfolglos, ein entsprechendes Staufach aufzubrechen. Da dies misslang, ergriffen sie ohne Diebesgut die Flucht, hinterließen aber einen Sachschaden von rund 2.500 Euro. Sachdienliche Hinweise werden beim Polizeirevier Leonberg entgegengenommen (Tel. 07152 605-0, leonberg.prev@polizei.bwl.de).

In den letzten Monaten kam es im Bereich Weissach, Renningen und Weil der Stadt zu mehreren Diebstählen von Gasflaschen aus Wohnwagen und Wohnmobilen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6190436, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6246284, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6248600).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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