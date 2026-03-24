Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fehlalarm in der Hermann-Muth-Straße - Gemeldeter Gefahrgutaustritt stellt sich als harmlos heraus

Fulda (ots)

In der Nacht zum Dienstag (24.03.) kam es im Fuldaer Industriegebiet zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Gegen 00.18 Uhr meldete die Feuerwehr Fulda der hiesigen Polizeidienststelle einen mutmaßlichen Austritt von Gefahrgut in der Hermann-Muth-Straße. Aufgrund der Erstmeldung rückte die Feuerwehr Fulda mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften aus. Um eine Gefährdung für die Bevölkerung und die Umwelt auszuschließen, wurde der betroffene Bereich umgehend weiträumig abgesperrt. Streifen der Polizei Fulda unterstützten vor Ort bei den Sicherungsmaßnahmen. Spezialisten der Feuerwehr untersuchten einen beladenen Lkw, von dem die vermeintliche Gefahr ausging. Nach einer gründlichen Kontrolle konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. Bei der ausgetretenen Flüssigkeit handelte es sich lediglich um einfaches Wasser, das aus einer Brandmeldesimulationsanlage auslief, welche sich als Ladung auf dem betroffenen Lkw befand. Ein Austritt von gefährlichen Substanzen konnte definitiv ausgeschlossen werden. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Mensch oder Umwelt. Nach Abschluss der Prüfung wurden sämtliche Absperrungen wieder aufgehoben. Der Einsatz konnte nach kurzer Zeit ohne weitere Vorkommnisse beendet werden.

Gefertigt: Polizei Fulda, Reuß, PHK

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