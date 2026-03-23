Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in leerstehendes Haus - Vandalismus an zwei Autos auf dem Bahnhofsparkplatz - Diebstahl eines E-Scooters - Festnahme nach Verfolgungsfahrt

Hersfeld Rotenburg (ots)

Einbruch in leerstehendes Haus

Nentershausen. Am Freitag (20.03.), um 10 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in ein verlassenes Gebäude in der Schieferstraße im Ortsteil Süß ein, indem sie ein Fenster einschlugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen verließen die Täter die Räumlichkeiten ohne Stehlgut. Es entstand Sachschaden von rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl einer Geldbörse Philippsthal. Eine 67-Jährige aus Philippsthal wurde am Donnerstag (19.03.), gegen 16 Uhr, in einem Supermarkt in der Ulsterstraße Opfer dreister Taschendiebe. Im Verlauf ihres Einkaufs nahmen Unbekannte unberechtigt die Geldbörse der Kundin an sich und flüchteten in unbekannte Richtung. Ihre Polizei rät: - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Einfamilienhaus

Bebra. Am Freitag (20.03.), im Zeitraum von 7 Uhr bis 14.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Oberen Straße im Ortsteil Blankenheim, indem sie die Scheibe einer Tür einwarfen. Anschließend durchsuchten die Unbekannten mehrere Schränke nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck und Bargeld. An der Terrassentür entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Schuppen

Niederaula. Am Freitag (20.03.) versuchten Unbekannte gegen 17 Uhr in der Straße "An der Dudeseite" im Ortsteil Mengshausen, durch das Zerschlagen eines Fensters in einen an ein Wohnhaus angrenzenden Holzschuppen einzudringen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ließen die Täter jedoch von ihrem Vorhaben ab und flüchteten ohne Diebesgut in Unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Vandalismus an zwei Autos auf dem Bahnhofsparkplatz Rotenburg. Am Freitag (20.03.), im Zeitraum von 14.30 Uhr bis 20.30 Uhr, warfen unbekannte Täter die Windschutzscheibe eines schwarzen VW Golf VII in der Straße "Zum Güterbahnhof" ein. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Ein daneben abgestellter gelber Opel Corsa beschädigten die unbekannten Täter auf die gleiche Art und Weise. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fahrraddiebstahl

Bebra. Am Samstag (21.03.), gegen 14.30 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einem Hinterhof in der Bismarckstraße ein Damenrad. Das Fahrrad ist etwa 6-7 Jahre alt, hat eine Größe von 26 Zoll und ist weiß mit roten und schwarzen Punkten. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl eines E-Scooters

Rotenburg. Am Samstag (21.03.), gegen 15.30 Uhr, entwendeten Unbekannte im Bereich eines Sportplatz in der Braacher Straße ein E-Scooter der Marke "Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen.)" mit dem Versicherungskennzeichen "084NBA". Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Kennzeichen

Bad Hersfeld. Im Zeitraum von Mittwoch (11.03.), 8 Uhr, bis Samstag (21.03.), 21 Uhr, entwendeten Unbekannte an einem grauen Opel Crossland die beiden Kennzeichenschilder "HR-SG 3617". Das Fahrzeug befand sich auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Dieseldiebstähle auf einem Autobahnparkplatz der A7 Neuenstein. Aus dem Dieseltank einer Sattelzugmaschine zapften unbekannte Täter im Zeitraum von Samstag (21.03.), 22 Uhr, bis Sonntag (22.03.), 8.15 Uhr, auf dem Autobahnparkplatz "Am Pommer" knapp 550 Liter Dieselkraftstoff ab. Auch aus dem Tank einer weiteren Sattelzugmaschine wurden im Zeitraum von Samstag (21.03.), 0.30 Uhr, bis Sonntag (22.03.), 9 Uhr, etwa 300 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Festnahme nach Verfolgungsfahrt

Bad Hersfeld. Eine Streife der Polizei Bad Hersfeld wurde am Samstag (21.03.), gegen 22.40 Uhr in der Dippelstraße auf einen Motorrollerfahrer aufmerksam. Die Beamten entschlossen sich den Rollerfahrer einer Kontrolle zu unterziehen. Doch anstatt sein Fahrzeug abzubremsen, fuhr der 32-Jährige über einen Gehweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in die Obere Frauenstraße ein, um sich der Kontrolle zu entziehen. Im weiteren Verlauf setzte der Rollerfahrer seine Fahrt über die Straße "Am Markt" fort und fuhr über einen Fußgängerdurchgang auf den Kirchplatz und anschließend in die Straße "Am Reinchen". In der Straße "Badestube" blockierte ein Streifenwagen schließlich die Fahrbahn, um den Roller zu stoppen. Als der Rollerfahrer dies bemerkt, versuchte er ein schmale Lücke zwischen dem Streifenwagen und einem Verkehrszeichen für seine Flucht zu nutzen. Dabei kam er jedoch zu Fall und stürzte auf die Straße. Anschließend flüchtete der Rollerfahrer fußläufig in Richtung "Klaustor", konnte jedoch von den Polizeibeamten eingeholt und festgenommen werden. Im Verlauf des Unfallgeschehens verletzte sich der Fahrer leicht.

Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Rollerfahrer von der Dienststelle entlassen.

Der 32-Jährige muss sich nun einem Verfahren unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.300 Euro geschätzt.

In diesem Zusammenhang werden mögliche Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

(Steffen Heil)

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