Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichen entwendet - Einbrüche in Wohnhäuser - Diebstahl von Diesel-Kraftstoff - Festnahme von Einbrecherduo

Vogelsbergkreis (ots)

Kennzeichen entwendet

Alsfeld. Im Zeitraum von Donnerstagabend (19.03.), 17.15 Uhr, bis Freitagmorgen (20.03.), 7.30 Uhr, entwendeten Unbekannte von einem im Hofwiesenweg geparkten 1er BMW das vordere und hintere amtliche Kennzeichen "VB-GD 1952". Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbrüche in Wohnhäuser

Lauterbach. Unbekannte verschafften sich im am Samstagabend (21.03.), in der Zeit von 19.30 Uhr bis 20.15 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Hochstraße. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten diverse Wertgegenstände. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Auch in der Rheinstraße war ein Wohnhaus im Zeitraum von Freitagnachmittag (20.03.), 16.30 Uhr, bis Sonntagnachmittag (22.03.), 17.30 Uhr, das Ziel unbekannter Langfinger. Nachdem die Unbekannten eine Tür aufhebelten, durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten mehrere Schmuckstücke. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Diesel-Kraftstoff

Mücke. Im Zeitraum von Samstagabend (21.03.), 18 Uhr, bis Sonntagmorgen (22.03.), 6.30 Uhr, machten sich Unbekannte auf dem Parkplatz "Finkenwald" (BAB 5) am Tank einer dort geparkten Sattelzugmaschine zu schaffen und entwendeten mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Festnahme von Einbrecherduo

Alsfeld. Dank eines aufmerksamen Nachbars konnten Beamte der Polizeistation Alsfeld in der Nacht auf Sonntag zwei mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat festnehmen.

Der Anwohner hatte in den frühen Morgenstunden des Sonntags, gegen 0.30 Uhr, verdächtige Geräusche aus einem leerstehenden Nachbarhaus wahrgenommen und umgehend die Polizei verständigt. Die eingesetzten Kräfte umstellten daraufhin das Gebäude. Im Zuge der weiteren Maßnahmen konnten die Beamten zwei männliche Personen auf dem Balkon des Hauses antreffen und festnehmen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Männer zuvor versucht, eine Tür aufzuhebeln sowie ein Fenster gewaltsam zu öffnen, um sich Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen.

Der 19-Jährige aus der Gemeinde Schwalmtal sowie der 18-Jährige aus der Gemeinde Lautertal müssen sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen dem besonders schweren Falls des Diebstahls und des Hausfriedensbruchs verantworten.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie von der Dienststelle entlassen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 700 Euro geschätzt.

(Marc Leipold)

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