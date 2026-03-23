Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Rotenburg. Am Samstag (21.03.), gegen 7.30 Uhr, kam es im Kreisverkehr der Kasseler Straße zwischen einem Golf-Fahrer aus Rotenburg und einer Ford-Fahrerin aus Wildeck aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 6.300 Euro.

Bebra. Am Donnerstag (19.03.), gegen 17.30 Uhr, parkte eine Mercedes-Fahrerin ordnungsgemäß mit ihrem Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Nürnberger Straße. Ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer parkte rechts neben dem Mercedes. Beim Ausparken beschädigte der Verursacher nach derzeitigen Erkenntnissen mit der linken Fahrzeugseite die rechte Fahrzeugseite des Mercedes. Es entstand ein Sachschaden rund 3.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Polizeistation Rotenburg)

Zwei Leichtverletzte bei Kradunfall

Bad Hersfeld. Am Freitag (20.03.), gegen 20 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Kradfahrer aus Bad Hersfeld mit seiner 19-jährigen Mitfahrerin ebenfalls aus Bad Hersfeld die Straße Solzerhöfe in Sorga, um an der Einmündung zur Kathuser Straße in diese einzubiegen. Dabei kam der Fahrer des Kleinkraftrades aus bisher ungeklärter Ursache zu Fall. Die 19-Jährige und der 20-Jährige verletzten bei dem Sturz leicht und wurden vor Ort medizinisch versorgt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 150 Euro.

Radfahrer verletzt

Niederaula. Am Freitag (20.03.), gegen 17.20 Uhr, befuhr ein 88-jähriger Radfahrer aus Bad Hersfeld den Radweg von Beiershausen kommend in Richtung Niederaula. Dabei stürzte der Radfahrer aus bisher ungeklärter Ursache und verletzte sich leicht. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

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