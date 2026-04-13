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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Oßweil: Werkzeugmaschinen aus Kleintransporter entwendet

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Samstag (11.04.2026), mutmaßlich zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr, brachen Unbekannte gewaltsam die Schiebetür eines Kleintransporters auf, der in der Friesenstraße in Ludwigsburg-Oßweil geparkt war. Aus dem Transporter entwendeten sie Werkzeugmaschinen im Wert von knapp 4.000 Euro. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf rund 200 Euro geschätzt. Verdächtige Wahrnehmungen nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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