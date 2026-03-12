Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Fundfahrrad - Eigentümer gesucht.

Lippe

Am 18.02.2026 wurde auf dem Gelände eines Autoverkäufers im Entruper Weg ein Fahrrad aufgefunden und als Fundsache gemeldet. Hinweise auf eine Straftat haben sich bislang nicht ergeben. Bei dem roten Fahrrad handelt es sich um ein Modell mit auffälligem Fahrradkorb. Der rechtmäßige Eigentümer oder die rechtmäßige Eigentümerin wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden und das Fahrrad näher zu beschreiben.

