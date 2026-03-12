PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Fundfahrrad - Eigentümer gesucht.

  • Bild-Infos
  • Download

Lippe (ots)

Am 18.02.2026 wurde auf dem Gelände eines Autoverkäufers im Entruper Weg ein Fahrrad aufgefunden und als Fundsache gemeldet. Hinweise auf eine Straftat haben sich bislang nicht ergeben. Bei dem roten Fahrrad handelt es sich um ein Modell mit auffälligem Fahrradkorb. Der rechtmäßige Eigentümer oder die rechtmäßige Eigentümerin wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden und das Fahrrad näher zu beschreiben.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Das könnte Sie auch interessieren