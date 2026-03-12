Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Hohenhausen. Schwerer Verkehrsunfall auf der L 861 - vier Fahrzeuge beteiligt.

Lippe (ots)

Am Mittwochmorgen (11.03.2026) gegen 08:15 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 861 (Straße Echternhagen) in Hohenhausen ein Verkehrsunfall, bei dem vier Fahrzeuge beteiligt waren und zwei Personen verletzt wurden. Ein 54-jähriger Bielefelder fuhr mit einem VW Golf aus Richtung Vlotho in Fahrtrichtung Hohenhausen, als er aus bisher ungeklärten Gründen auf den Gegenfahrstreifen geriet. Dabei touchierte er zunächst den VW Tiguan eines entgegenkommenden 74-jährigen Kalletalers, der daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit einem am Fahrbahnrand geparkten Dacia Dokker kollidierte. Der 54-jährige Fahrer, zu diesem Zeitpunkt immer noch auf dem Gegenfahrstreifen, stieß anschließend frontal mit dem Mercedes Vito eines 60-jährigen Mannes aus Vlotho zusammen. Der Golf-Fahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, eine zunächst angenommene Lebensgefahr konnte durch die Klinik später ausgeschlossen werden. Der Vito-Fahrer wurde leicht verletzt, der Tiguan-Fahrer blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Schaden von circa 46.000 Euro. Ein Verkehrsunfallaufnahme-Team der KPB Paderborn wurde zur Spurensicherung hinzugezogen.

