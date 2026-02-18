Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizeibeamter getreten und verletzt - Strafverfahren eingeleitet

Gelsenkirchen (ots)

Ein Polizeieinsatz wegen einer vermeintlich hilflosen Person in Buer hat am Dienstag, 17. Februar 2025, mit einem tätlichen Angriff auf einen Polizeibeamten sowie einem Strafverfahren geendet. Beamte stießen gegen 18.50 Uhr in einem Park an der Schüngelbergstraße auf einen mutmaßlich alkoholisierten 43-Jährigen, der in einem Gebüsch schlief. Nachdem die Einsatzkräfte ihn kontrolliert hatten und schließlich sein mitgeführtes Fahrrad in Augenschein nehmen wollten, reagierte der Mann aus Bremerhaven zunehmend aggressiv. Als er sich einem Beamten in bedrohlicher Art näherte, wurde er zu Boden gebracht und fixiert. Gegen diese Maßnahmen wehrte sich der 43-Jährige weiter und trat schließlich einem der Polizisten gegen den Kopf. Der Polizeibeamte wurde dadurch leicht verletzt, konnte aber im Dienst bleiben. Derweil wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Weil ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 43-Jährigen positiv ausfiel, entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Gegen den Mann aus Bremerhaven wurde ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs, Widerstands sowie wegen Beleidigung eingeleitet.

