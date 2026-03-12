Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Kollision mit Kleinkraftrad.

Am Freitag (06.03.2026) kam es an der Einmündung Walhallastraße/Breslauer Straße in Schötmar zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein unbekanntes Kind oder ein Jugendlicher mit einem E-Scooter die Vorfahrt eines Kleinkraftrads missachtete und mit diesem zusammenstieß. Die 16-jährige Fahrerin des Kleinkraftrades und ihre 16-jährigen Sozia wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Unbekannte entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der flüchtige Jugendliche wird wie folgt beschrieben:

- Männlich, zw. 12-14 Jahre alt - schlank - Dunkelbraune Haare, dunkle Augen - Bekleidet mit Jeans und T-Shirt - Schwarzer Rucksack

Die Polizei sucht darüber hinaus eine Zeugin: Eine bislang unbekannte Frau war kurz vor dem Unfall mit einem weißen Pkw mit Lippischen Kennzeichen (LIP-...) im Bereich der Unfallstelle unterwegs und wäre dabei beinahe selbst mit dem E-Scooter zusammengestoßen. Sie wird gebeten, sich zu melden.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter (05231) 6090 entgegen.

