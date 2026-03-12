PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Kollision mit Kleinkraftrad.

Lippe (ots)

Am Freitag (06.03.2026) kam es an der Einmündung Walhallastraße/Breslauer Straße in Schötmar zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein unbekanntes Kind oder ein Jugendlicher mit einem E-Scooter die Vorfahrt eines Kleinkraftrads missachtete und mit diesem zusammenstieß. Die 16-jährige Fahrerin des Kleinkraftrades und ihre 16-jährigen Sozia wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Unbekannte entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der flüchtige Jugendliche wird wie folgt beschrieben:

   - Männlich, zw. 12-14 Jahre alt
   - schlank
   - Dunkelbraune Haare, dunkle Augen
   - Bekleidet mit Jeans und T-Shirt
   - Schwarzer Rucksack

Die Polizei sucht darüber hinaus eine Zeugin: Eine bislang unbekannte Frau war kurz vor dem Unfall mit einem weißen Pkw mit Lippischen Kennzeichen (LIP-...) im Bereich der Unfallstelle unterwegs und wäre dabei beinahe selbst mit dem E-Scooter zusammengestoßen. Sie wird gebeten, sich zu melden.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter (05231) 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 11:49

    POL-LIP: Kalletal-Hohenhausen. Schwerer Verkehrsunfall auf der L 861 - vier Fahrzeuge beteiligt.

    Lippe (ots) - Am Mittwochmorgen (11.03.2026) gegen 08:15 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 861 (Straße Echternhagen) in Hohenhausen ein Verkehrsunfall, bei dem vier Fahrzeuge beteiligt waren und zwei Personen verletzt wurden. Ein 54-jähriger Bielefelder fuhr mit einem VW Golf aus Richtung Vlotho in Fahrtrichtung Hohenhausen, als er aus bisher ungeklärten ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 11:49

    POL-LIP: Bad Salzuflen-Lockhausen. Einbruch in Industriegebiet - Bargeld entwendet.

    Lippe (ots) - Zwischen Freitagnachmittag und Mittwochnachmittag (06.-11.03.2026) brachen Unbekannte in die Räumlichkeiten eines Unternehmens in der Hans-Böckler-Straße in Lockhausen ein und entwendeten Bargeld. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 07:20

    POL-LIP: Extertal-Laßbruch. Korrektur Ort: Einbruch in Wohnhaus.

    Lippe (ots) - Zwischen 01.03.2026 und 10.03.2026 sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Brede in Extertal-Laßbruch eingebrochen. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, steht derzeit noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren