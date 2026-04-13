Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unbekannte zündeln im Bereich der Allmendstraße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (11.04.2026) rückten gegen 12:45 Uhr Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei aus, nachdem ein Brand im Bereich eines Spielplatzes parallel zur Allmendstraße in Sindelfingen gemeldet worden war. Vor Ort stellte sich heraus, dass mutmaßlich bislang noch unbekannte Täter eine Ansammlung von entsorgtem Schilfrohr in Brand gesetzt hatten. Das Feuer griff auf ein nahegelegenes Gebüsch über.

Anwohner wurden auf den Brand und den aufsteigenden Rauch aufmerksam und löschten das Feuer vor Eintreffen der Einsatzkräfte. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

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