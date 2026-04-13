Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Tatverdächtiger nach Einbruch in Weinberghütte verfolgt und festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Am vergangenen Samstag brach ein zunächst unbekannter Täter gewaltsam eine Weinberghütte in der Verlängerung der Bergstraße in Bietigheim-Bissingen auf. Im Inneren machte er es sich mit vorgefundenen Knabbereien und Limonade gemütlich, wurde allerdings vom 63-jährigen Eigentümer und einem 60-jährigen Zeugen entdeckt und zunächst festgehalten. Kurz vor Eintreffen der zwischenzeitlich verständigten Polizei gelang dem Tatverdächtigen die Flucht zu Fuß durch die Weinberge. Eine Streifenwagenbesatzung verfolgte den Tatverdächtigen zunächst ebenfalls zu Fuß in Richtung der Bundesstraße 27. Dort stieg einer der Beamten auf das Fahrrad eines zufällig vorbeifahrenden Passanten um, konnte dadurch auf den Tatverdächtigen aufschließen und diesen so lenken, dass er schließlich von einer entgegenkommenden Polizeistreife vorläufig festgenommen werden konnte. Dabei trat der Tatverdächtige, ein 27-jähriger Mann, gegen den Streifenwagen. Der 27-Jährige wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Der Wert der konsumierten Lebensmittel beläuft sich auf wenige Euro, an der Weinberghütte entstanden rund 250 Euro Sachschaden. Der Streifenwagen wurde bei dem Tritt durch den Tatverdächtigen nicht beschädigt.

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