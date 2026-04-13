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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Deckenpfronn: Zeugen zu Unfallflucht in der Südstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Vorbeifahren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Sonntag (12.04.2026) gegen 13:55 Uhr einen am Straßenrand in der Südstraße in Deckenpfronn geparkten Aston Martin. Ohne sich um den dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Möglicherweise könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen dunkelfarbenen Pkw der Marke Hyundai mit Böblinger Zulassung (BB-) gehandelt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Herrenberg unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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