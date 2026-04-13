Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Jugendliche beschmieren Parkbänke

Ludwigsburg (ots)

Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei seit Samstagabend (11.04.2026), nachdem ein Zeuge mehrere Personen beobachten konnte, wie diese in der Tübinger Straße in Tamm zwei Parkbänke mit Farbe beschmierten.

Alarmierte Einsatzkräfte des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen stellten auf der Parkfläche die beiden beschmierten Parkbänke fest. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnten sie unweit zwei Jugendliche im Alter von 16 und 14 Jahren sowie ein zwölf Jahre altes Kind antreffen, die auf die Personenbeschreibungen des Zeugen passten. Im Rahmen der anschließend durchgeführten Kontrolle fanden die Beamtinnen und Beamten Farbtuben und Stifte in verschiedenen Farben bei dem Dreigespann auf, welche mit den frischen Schmierereien übereinstimmten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie ihren Erziehungsberechtigten überstellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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