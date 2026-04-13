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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen am Neckar: vier Verletzte nach Kollision mit Betonmauer

Ludwigsburg (ots)

Vier Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von über 18.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag (11.04.2026), gegen 05:30 Uhr bei Benningen am Neckar ereignete. Ein 48 Jahre alter VW-Lenker fuhr die Landesstraße 1138 in Richtung Beihingen entlang. Als er nach rechts in die Beihinger Straße abbiegen wollte, verlor er mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Betonmauer.

Während der 48-Jährige schwere Verletzungen erlitt, wurden seine drei Mitfahrer im Alter von 20, 24 und 27 Jahre den bisherigen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Alle Insassen wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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