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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Epfenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unachtsam aus Feldweg gefahren und Unfall verursacht

Epfenbach (ots)

Am Samstag, gegen 12:00 Uhr, fuhr ein 40-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Ford zwischen Reichartshausen und Epfenbach von einem Feldweg kommend nach links auf die K4191 in Richtung Reichartshausen. Hierbei kollidierte er mit einer 19-jährigen VW-Fahrerin, welche aus entgegengesetzter Richtung auf der Kreisstraße angefahren kam. Durch die Wucht der Kollision drehten sich beide Fahrzeuge und kamen mehrere Meter weiter zum Stillstand.

Die junge Frau und ihr 18-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr Fahrbereit und mussten durch eine Fachfirma geborgen werden. Der entstanden Sachschaden beträgt ca. 15.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die K4191 bis ca. 13:30 Uhr gesperrt. Größere Verkehrsbeeinträchtigungen blieben aus.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die Unfallermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Dierich
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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