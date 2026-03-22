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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Zusammenstoß zwischen zwei Straßenbahnen - PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Mannheim-Neckarstadt: Zusammenstoß zwischen zwei Straßenbahnen - PM Nr. 2

Wie bereits berichtet, kam es am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Straßenbahnen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 46-jähriger Straßenbahnfahrer der Linie 4 von der Friedrich-Ebert-Straße kommend nach rechts in Richtung Schafsweide abbiegen. Aus noch unbekannten Gründen, war die dortige Weiche jedoch nicht korrekt gestellt, sodass die Bahn geradeaus in Richtung Friedrich-Ebert-Brücke geleitet wurde. Da zeitgleich eine Straßenbahn der Linie 4A aus Richtung Schafsweide kommend in die Friedrich-Ebert-Straße abbog, kam es zur Kollision. Infolge des Zusammenstoßes entgleisten beide Straßenbahnen.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 150.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Innenstadt bis ca. 23 Uhr gesperrt werden. Die beiden entgleisten Straßenbahnen wurden durch die RNV geborgen. Größere Verkehrsbeeinträchtigungen blieben aus.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Dierich
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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