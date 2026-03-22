Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Motorradunfall auf dem Kurpfalzring; PM Nr. 2 und Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6240381) kam es am Samstagmorgen, gegen 05:45 Uhr, auf dem Kurpfalzring in Heidelberg zu einem Verkehrsunfall unter alleiniger Beteiligung eines Motorrads. Der 18-jährige Motorradfahrer wurde hierbei lebensgefährlich verletzt.

Ein 18-jähriger Motorradfahrer war aus Heidelberg-Pfaffengrund kommend in Richtung Heidelberg-Wieblingen unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in der Rechtskurve kurz vor der Brücke, oberhalb der S-Bahnhaltestelle Heidelberg-Pfaffengrund/Wieblingen, nach links in die Gegenspur geriet. In der Folge kollidierte er mit dem dortigen Bordstein und der Schutzplanke. Durch den Aufprall wurde der Motorradfahrer vom Fahrzeug geschleudert und prallte gegen das Brückengeländer, bevor er über dieses auf das Gleisbett unter der Brücke fiel.

Der 18-Jährige erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zum aktuellen Zeitpunkt liegen keine weiteren Informationen zum Gesundheitszustand vor.

Am Motorrad entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat zur Klärung der Unfallursache die Hinzuziehung eines Unfallsachverständigen angeordnet.

Während des Einsatzes musste der Schienenverkehr für etwa 30 Minuten eingestellt werden. Der Kurpfalzring im Bereich der Unfallstelle war bis ca. 10:20 Uhr gesperrt und der Verkehr wurde umgeleitet.

Durch den Verkehrsdienst Heidelberg wurden die Unfallaufnahme sowie die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache und dem Unfallhergang übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst Heidelberg (0621 174-4111) in Verbindung zu setzen.

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