POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Zusammenstoß zwischen zwei Straßenbahnen - PM Nr.1

Mannheim (ots) - In der vergangenen Nacht, gegen 03:15 Uhr, kam es vor einer Diskothek in den Mannheimer Quadraten durch einen 25-jährigen Mann unter anderem zu einem Widerstand sowie einem versuchten tätlichen Angriff gegen Vollstreckungsbeamte. Nachdem der Beschuldigte aufgrund von Streitigkeiten mit anderen Gästen die Diskothek verlassen musste, geriet er vor der ...

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