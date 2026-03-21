POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Zusammenstoß zwischen zwei Straßenbahnen - PM Nr.1
Mannheim-Neckarstadt (ots)
Gegen 20.00 Uhr kam es im Bereich Mannheim-Neckarstadt, Friedrich-Ebert-Straße, Haltestelle Universitätsklinikum zu einem Zusammenstoß zweier Straßenbahnen. Ersten Ermittlungen zufolge wurde hierbei niemand verletzt. Die Unfallaufnahme dauert an. Rund um den Bereich der Unfallstelle kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Tobias Misch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell