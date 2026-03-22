Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Brand in Heidelberg-Kirchheim - PM Nr. 2

Heidelberg (ots)

Am Sonntag, gegen 02:10 Uhr, wurde ein Brand in einem Wohngebäude im Kirchheimer Weg gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Einsatzfahrzeuge konnten zwei brennende Stühle in einer unbewohnten Wohnung ausgemacht werden. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg konnte das Feuer schnell löschen, weshalb eine Evakuierung der Hausbewohner nicht erforderlich war.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Die Brandursache ist bislang unklar und ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeirevieres Heidelberg-Süd.

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