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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Brand in Heidelberg-Kirchheim - PM Nr. 1

Heidelberg (ots)

Aktuell kommt es im Kirchheimer Weg in Heidelberg zu einem Brandgeschehen in einem Wohnhaus. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei befinden sich im Einsatz. Es kann infolge dessen zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Über die Ursache und das Ausmaß liegen zum Berichtszeitpunkt keine Informationen vor.

Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Niklas Groß
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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