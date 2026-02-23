PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zwei Festnahmen im Fernreisebus

Kehl (ots)

Am Sonntag 22.02.26 konnte die Bundespolizei gleich zwei Personen in Fernreisebussen in Kehl an der Europabrücke festnehmen.

Am Morgen wies sich eine 30-jährige nigerianische Staatsangehörige mit ihrem Reisepass und einem französischen Aufenthaltstitel aus. Die Dame war wegen unerlaubter Einreise zur Sicherungshaft ausgeschrieben, da sie mehrfach gegen die Bewährungsauflagen verstoßen hatte. Sie wurde einem Richter vorgeführt der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Im Anschluss wurde sie in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen.

Später am Abend wurde ein 33-Jähriger, der wegen Diebstahl und Diebstahl mit Waffen ausgeschrieben war, festgenommen. Der litauische Staatsangehörige muss nun für 27 Tage ins Gefängnis. Die verbleibenden Restfreiheitsstrafe waren nicht durch Zahlung einer Geldstrafe abzuwenden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

