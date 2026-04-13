Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: 100.000 Euro Sachschaden nach Wohnungsbrand

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagmorgen (12.04.2026) gegen 03:00 Uhr kam es in Schönaich im Bereich Kleine Gasse zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus. Nach ersten Erkenntnissen geriet mutmaßlich durch noch glühende Kohlen einer Wasserpfeife ein Sofa in der Wohnung in Brand. Der Feuerwehr gelang es, den Brand vollstänidg zu löschen, bevor die Flammen auf weitere Teile des Gebäudes übergreifen konnten.

Der Bewohner verließ selbstständig die Wohnung, wobei er durch die Rauchentwicklung vermutlich leichte Verletzungen erlitt und vorsorglich mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Die weiteren Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrparteienhauses wurden evakuiert und konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohneinheiten zurückkehren.

Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro.

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