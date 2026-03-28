Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Auseinandersetzung in Worms - Schüsse gefallen

Mainz (ots)

Eine verletzte Person ist das Ergebnis einer Auseinandersetzung am gestrigen Abend in der Renzstraße in Worms.

Vor der dortigen "Goldbar" trafen gegen 22:15 Uhr mehrere Personen aufeinander. Im Verlauf des folgenden Streits fielen Schüsse. Eine Person wurde dabei am Bein getroffen und begab sich selbstständig in ein Krankenhaus.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Einsatzmaßnahmen konnte die Polizei zunächst keine Beteiligten mehr antreffen.

Das Fachkommissariat für Kapitaldelikte (K11) des PP Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese konzentrieren sich vorerst auf das Umfeld der Renzstraße. Am Tatort konnten Patronenhülsen aufgefunden werden. Die Spurensicherung wird durch Kriminaltechniker des Erkennungsdienstes des PP Mainz durchgeführt.

Die Einsatzmaßnahmen vor Ort dauern an. Die Ermittlungen erfolgen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mainz.

Die Hintergründe und Motive der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Weitergehende Informationen zum Sachverhalt sind mit Blick auf den gegenwärtigen Stand der Ermittlungen derzeit nicht möglich.

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