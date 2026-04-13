POL-LB: Kirchheim am Neckar: 2.500 Euro Schaden nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots) - Am Sonntagmorgen (12.04.2026) gegen 03:00 Uhr kam es in Schönaich im Bereich Kleine Gasse zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus. Nach ersten Erkenntnissen geriet mutmaßlich durch noch glühende Kohlen einer Wasserpfeife ein Sofa in der Wohnung in Brand. Der Feuerwehr gelang es, den Brand vollstänidg zu löschen, bevor die Flammen auf weitere Teile des Gebäudes übergreifen konnten. Der ...

mehr