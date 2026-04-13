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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: 2.500 Euro Schaden nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag (11.04.2026) zwischen 14:00 Uhr und 17:15 Uhr in der Hauptstraße in Kirchheim am Neckar einen geparkten Fiat Punto. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro zu kümmern, fuhr der unbekannte Fahrzeuglenker davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, bittet das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, sich unter 07142 405-0 oder per E-Mail unter bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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