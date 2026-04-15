Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Ford muss nach Unfall mit Kran geborgen werden - Fahrerin leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Glimpflich endete ein Unfall am Mittwochmorgen (15.04.2026) bei Steinenbronn für eine 59-jährige Ford-Fahrerin, die von der Fahrbahn der Landesstraße 1208 in den angrenzenden Wald abkam. Aus noch unbekannter Ursache geriet die PKW-Lenkerin gegen 05.25 Uhr aus Steinenbronn kommend zunächst nach rechts gegen die Leitplanke. Doch diese endete kurz darauf, so dass der Ford über einen angrenzenden Waldweg schanzte, durch ein Gebüsch und einen Zaun brach und letztlich gegen einen Baum prallte. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während der ersten Einsatzmaßnahmen war teilweise nur eine Spur der L 1208 im Bereich der Unfallstelle befahrbar. Um an das im abschüssigen Gelände liegende Fahrzeug heranzukommen, wurde ein Teleskopkran benötigt. Dieser konnte den Ford schließlich bergen, so dass er abgeschleppt werden konnte. Während der Bergemaßnahmen musste die L 1208 für rund 45 Minuten voll gesperrt werden. Die Straße wurde gegen 09.50 Uhr wieder freigegeben. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 13.000 Euro geschätzt.

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