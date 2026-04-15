Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 7.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht in Bissingen

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Lkw-Lenker am Dienstag (14.04.2026) zwischen 08:00 Uhr und 09:40 Uhr in Bietigheim-Bissingen. Mutmaßlich beim Rangieren touchierte der Unbekannte ein Tor einer Firma in der Carl-Benz-Straße und machte sich anschließend davon, ohne sich um den dabei entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, bittet das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, sich unter 07142 405-0 oder per E-Mail unter bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

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