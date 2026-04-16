Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Landkreis Böblingen: Love-Scamming über Datingportal

Ludwigsburg (ots)

Auf einem Datingportal lernte ein 57 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Böblingen Anfang April eine Person kennen, die sich als in Stuttgart wohnhafte Schottin ausgab. Sie befände sich momentan aber auf Geheiß der englischen Regierung auf einer geheimen Auslandsmission.

Im Laufe von rund zwei Wochen Chatkontakt bat die Betrügerin den 57-Jährigen zunächst, sie für ihren Heimataufenthalt über Ostern am Flughafen Stuttgart abzuholen. Sie habe jedoch kein Geld für einen Flug, weshalb der Mann ihr mit 2.000 Euro aushalf. Kurz darauf meldete sich die Täterin wieder. Dieses Mal mit der Info, sie sei auf dem Weg nach Deutschland wegen Drogenbesitzes verhaftet worden und ein Restbetrag von 3.000 Euro einer Kaution sei noch offen. Auch diesen überwies der 57-Jährige.

Bei einer weiteren Zahlungsaufforderung kamen ihm schließlich Zweifel, sodass er den Betrug erkannte und Anzeige bei der Polizei erstattete.

Weitere Informationen zur Betrugsmasche des Love-Scammings und wie man sich davor schützen kann, finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/

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