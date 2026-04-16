Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag (10.04.2026) 16:00 Uhr und Mittwoch (15.04.2026) 08:45 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Eichendorffstraße in Herrenberg ein. Die Täter gelangten mutmaßlich über ein Fenster in das Gebäudeinnere. Dort durchsuchten die Einbrecher Räume sowie Mobiliar und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen Münzen. Weder der Wert des Diebesguts noch die Höhe des Sachschadens sind derzeit bekannt. Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Herrenberg die Tel. 07032 2708-0 sowie die E-Mail-Adresse herrenberg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

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