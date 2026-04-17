Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Opfer möglicherweise betäubt und Handtasche entwendet

Freiburg (ots)

Wie erst im Nachhinein bekannt wurde, soll im Zeitraum zwischen Donnerstag, 02.04.2026, 19:30 Uhr und Freitagmorgen, 03.04.2026, gegen 4 Uhr einer 22- Jährigen die Handtasche abhandengekommen sein. Am Bahnhof in Murg soll sich ihr ein bislang unbekannter Tatverdächtiger angenähert haben. Möglicherweise wurden ihr durch diese Tatverdächtigen bewusstseinsbeeinträchtigenden Substanzen verabreicht. Die 22-Jährige erlitt Erinnerungslücken und war erst wieder gegen 4 Uhr morgens orientiert. Dabei stellte sie fest, dass ihre Handtasche weg war. Das Kriminalkommissariat Waldshut hat die Ermittlungen übernommen und sucht dringend Zeuginnen und Zeugen, die am 02.04.2026 rund um den Bahnhof Murg in der Zeit von 19:30 Uhr bis zum Freitagmorgen gegen 4 Uhr Verdächtiges wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen der Kriminalpolizei mitzuteilen. Der Tatverdächtige wurde als ungefähr 30 Jahre alt, ungefähr 175 cm groß und sehr schlank beschrieben. Er soll helle Haare mit Haarausfall haben und akzentfrei gesprochen haben. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 0761 882 2880 entgegen.

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