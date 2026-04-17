Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Versuchter Handtaschenraub am Busbahnhof

Freiburg (ots)

Bereits am Mittwoch, 01.04.2026, soll es am Busbahnhof in Waldshut zwischen 14 Uhr und 15 Uhr zu einem versuchten Raubdelikt zum Nachteil einer 29-Jährigen gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein ebenfalls 29- jähriger Tatverdächtiger versucht haben, der Frau die Handtasche zu entreißen. Dabei soll es zu einem Handgemenge gekommen sein. Ein bislang unbekannter Zeuge soll der Frau zu Hilfe gekommen sein und habe vom 29- jährigen Tatverdächtigen einen Schlag abbekommen. Im Weiteren sollen drei weitere auch noch unbekannte Zeugen bei der Wiedererlangung der Handtasche geholfen haben. Das Kriminalkommissariat Waldshut hat die Ermittlungen übernommen und sucht dringend den Zeugen, der einen Schlag abbekommen hat und die drei helfenden Personen, die beim Wiedererlangen der Handtasche geholfen haben. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 0761 882 2880 entgegen.

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