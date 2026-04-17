PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall zwischen Rettungswagen und Pkw - Polizei sucht einen Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 14.04.2026, gegen 15.40 Uhr, kam es an der Einmündung Wiesentalstraße / Hammerstraße zu einem Unfall.

Der Fahrer eines sich im Einsatz befindlichen Rettungswagens befuhr die Wiesentalstraße in Richtung "Zollfreie" und bog an der Einmündung zur Hammerstraße nach links ab. Dabei fuhr er rechts an einem weißen Pkw vorbei, welcher ebenfalls nach links in die Hammerstraße einbog. Während des Abbiegevorgangs kam es zu einem Streifvorgang der beiden Fahrzeuge. Es wurde niemand verletzt. Eine Schadenshöhe ist hier nicht bekannt. Der Fahrer des Rettungswagens meinte, dass sich vor Ort ein Zeuge des Unfalles zu erkennen gegeben habe. Beim Eintreffen der Polizei war dieser Zeuge nicht mehr vor Ort. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht nun diesen Zeugen. Dieser möge sich bitte mit dem Polizeirevier in Verbindung setzen. Ebenso weitere Zeugen, welche vielleicht den Unfallhergang beobachtet haben.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.04.2026 – 14:15

    POL-FR: Lörrach: Unfall zwischen Pkw und Fahrrad - Radfahrerin verletzt

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 15.04.2026, gegen 11.40 Uhr, kam es in Höhe eines Lebensmitteldiscounters in der Tumringer Straße zu einem Unfall. Eine 43-jährige Pkw-Fahrerin verließ den Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters und wollte nach links in die Tumringer Straße einbiegen. Dabei übersah sie eine von rechts kommende 57-jährige Radfahrerin, welche den ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 13:20

    POL-FR: Murg: Opfer möglicherweise betäubt und Handtasche entwendet

    Freiburg (ots) - Wie erst im Nachhinein bekannt wurde, soll im Zeitraum zwischen Donnerstag, 02.04.2026, 19:30 Uhr und Freitagmorgen, 03.04.2026, gegen 4 Uhr einer 22- Jährigen die Handtasche abhandengekommen sein. Am Bahnhof in Murg soll sich ihr ein bislang unbekannter Tatverdächtiger angenähert haben. Möglicherweise wurden ihr durch diese Tatverdächtigen ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 13:18

    POL-FR: Waldshut-Tiengen: Versuchter Handtaschenraub am Busbahnhof

    Freiburg (ots) - Bereits am Mittwoch, 01.04.2026, soll es am Busbahnhof in Waldshut zwischen 14 Uhr und 15 Uhr zu einem versuchten Raubdelikt zum Nachteil einer 29-Jährigen gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein ebenfalls 29- jähriger Tatverdächtiger versucht haben, der Frau die Handtasche zu entreißen. Dabei soll es zu einem Handgemenge gekommen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren