Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall zwischen Rettungswagen und Pkw - Polizei sucht einen Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 14.04.2026, gegen 15.40 Uhr, kam es an der Einmündung Wiesentalstraße / Hammerstraße zu einem Unfall.

Der Fahrer eines sich im Einsatz befindlichen Rettungswagens befuhr die Wiesentalstraße in Richtung "Zollfreie" und bog an der Einmündung zur Hammerstraße nach links ab. Dabei fuhr er rechts an einem weißen Pkw vorbei, welcher ebenfalls nach links in die Hammerstraße einbog. Während des Abbiegevorgangs kam es zu einem Streifvorgang der beiden Fahrzeuge. Es wurde niemand verletzt. Eine Schadenshöhe ist hier nicht bekannt. Der Fahrer des Rettungswagens meinte, dass sich vor Ort ein Zeuge des Unfalles zu erkennen gegeben habe. Beim Eintreffen der Polizei war dieser Zeuge nicht mehr vor Ort. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht nun diesen Zeugen. Dieser möge sich bitte mit dem Polizeirevier in Verbindung setzen. Ebenso weitere Zeugen, welche vielleicht den Unfallhergang beobachtet haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell