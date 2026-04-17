Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Schmorbrand in einer Doppelgarage

Freiburg (ots)

Am Freitag, 17.04.2026, kurz vor 14.30 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Brand einer Garage im Winzerweg mitgeteilt. In der Garage würden sich noch zwei Fahrzeuge befinden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang schwarzer Rauch aus der geschlossenen Garage. Der Schmorbrand konnte von der Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht und zeitnah abgelöscht werden. Es kam zu keinem offenen Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. In der Doppelgarage standen unter anderem zwei Fahrzeuge. Ein Fahrzeug sei durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen worden. Auf dem Dach der Garage befindet sich eine PV-Anlage. Eine Bandursache ist hier noch nicht bekannt. Eine Schadenssumme kann noch nicht beziffert werden.

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