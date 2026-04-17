PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Schmorbrand in einer Doppelgarage

Freiburg (ots)

Am Freitag, 17.04.2026, kurz vor 14.30 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Brand einer Garage im Winzerweg mitgeteilt. In der Garage würden sich noch zwei Fahrzeuge befinden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang schwarzer Rauch aus der geschlossenen Garage. Der Schmorbrand konnte von der Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht und zeitnah abgelöscht werden. Es kam zu keinem offenen Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. In der Doppelgarage standen unter anderem zwei Fahrzeuge. Ein Fahrzeug sei durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen worden. Auf dem Dach der Garage befindet sich eine PV-Anlage. Eine Bandursache ist hier noch nicht bekannt. Eine Schadenssumme kann noch nicht beziffert werden.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.04.2026 – 14:20

    POL-FR: Lörrach: Unfall zwischen Rettungswagen und Pkw - Polizei sucht einen Zeugen

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 14.04.2026, gegen 15.40 Uhr, kam es an der Einmündung Wiesentalstraße / Hammerstraße zu einem Unfall. Der Fahrer eines sich im Einsatz befindlichen Rettungswagens befuhr die Wiesentalstraße in Richtung "Zollfreie" und bog an der Einmündung zur Hammerstraße nach links ab. Dabei fuhr er rechts an einem weißen Pkw vorbei, welcher ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 14:15

    POL-FR: Lörrach: Unfall zwischen Pkw und Fahrrad - Radfahrerin verletzt

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 15.04.2026, gegen 11.40 Uhr, kam es in Höhe eines Lebensmitteldiscounters in der Tumringer Straße zu einem Unfall. Eine 43-jährige Pkw-Fahrerin verließ den Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters und wollte nach links in die Tumringer Straße einbiegen. Dabei übersah sie eine von rechts kommende 57-jährige Radfahrerin, welche den ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 13:20

    POL-FR: Murg: Opfer möglicherweise betäubt und Handtasche entwendet

    Freiburg (ots) - Wie erst im Nachhinein bekannt wurde, soll im Zeitraum zwischen Donnerstag, 02.04.2026, 19:30 Uhr und Freitagmorgen, 03.04.2026, gegen 4 Uhr einer 22- Jährigen die Handtasche abhandengekommen sein. Am Bahnhof in Murg soll sich ihr ein bislang unbekannter Tatverdächtiger angenähert haben. Möglicherweise wurden ihr durch diese Tatverdächtigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren