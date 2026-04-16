Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Rote Ampel dauerte zu lange - Beim Wenden Radfahrerin übersehen -#polsiwi

Siegen (ots)

Am gestrigen Mittwochabend (15. April) ist es im Feierabendverkehr zu einem Verkehrsunfall bei einem Wendemanöver gekommen. Dabei wurde eine 45-jährige Radfahrerin verletzt.

Gegen 17:00 Uhr war ein 33-jähriger Mann mit seinem Dacia Sandero auf der Marienborner Straße in Richtung Siegen unterwegs. Aufgrund einer beampelten Baustelle in Höhe der Einmündung der Hessischen Straße staute sich der Verkehr zurück. Der 33-Jährige beschloss nach einiger Wartezeit zu wenden, um seine Fahrt auf einer Ausweichstrecke fortzusetzen. Bei seinem Wendemanöver übersah er die von hinten auf dem Radstreifen herankommende 45-jährige Radfahrerin und kollidierte mit dieser. Diese verletzte sich bei dem Sturz. Der Dacia-Fahrer kümmerte sich sofort um die Verletzte und brachte sie anschließend in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat in Siegen hat nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

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