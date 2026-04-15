Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 5-Jähriger beim Überqueren eines Zebrastreifens angefahren - #polswi

Siegen-Eisern (ots)

Am Dienstag (14.04.2026) ist ein 5-Jähriger beim Überqueren eines Zebrastreifens auf der Eiserntalstraße verletzt worden.

Gegen 14:10 Uhr war ein 63-jähriger Peugeot-Fahrer über die Eiserntalstraße aus Eisern in Richtung Eiserfeld unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge blieb der 63-Jährige auf Höhe eines Zebrastreifens zunächst kurz stehen. Als er dann weiterfuhr, übersah er einen 5-jährigen Jungen, der den Zebrastreifen überquerte. Es kam zum Zusammenstoß.

Der 5-Jährige wurde verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An dem Auto des 63-Jährigen entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.

Das Verkehrskommissariat in Siegen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Aufgrund dieses Unfalls macht die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein erneut darauf aufmerksam, dass im Bereich von Zebrastreifen und anderen Überquerungshilfen besondere Aufmerksamkeit geboten ist.

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