Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte entwenden Stromkabel - Polizei bittet um Hinweise #polsiwi

Siegen-Eiserfeld (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen (13.04.2026) ist es bei einer Firma in der Marienhütte zu einem Diebstahl von Stromkabeln gekommen. Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich der oder die unbekannten Täter Zutritt zu dem Firmengelände. Dort entwendeten sie rund 250 Meter Stromkabel. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf ca. 20.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

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