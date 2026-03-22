Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Gemeindeatemschutzübung in Havekost nach neuem Konzept - Ausbildung im Vordergrund

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Havekost (ots)

Am 19. März fand in Havekost die diesjährige Gemeindeatemschutzübung der Feuerwehren der Gemeinde Ganderkesee statt. Unterstützt wurde die Übung durch die Feuerwehren Bergedorf und Falkenburg.

Erstmals wurde die Gemeindeatemschutzübung in einer neuen Ausführung durchgeführt. Während in den vergangenen Jahren ein durchgehendes Einsatzszenario abgearbeitet wurde, setzten die Verantwortlichen in diesem Jahr auf ein stationsbasiertes Ausbildungskonzept. Statt eines einzelnen Szenarios durchliefen die Teilnehmer mehrere vorbereitete Stationen mit unterschiedlichen Ausbildungsinhalten.

Ziel dieses neuen Ansatzes war es, gezielt Wissen und Fertigkeiten innerhalb der Ortsfeuerwehren zu vermitteln und zu vertiefen. Der Fokus lag damit stärker auf der Ausbildung und dem Austausch von Erfahrungen zwischen den Einsatzkräften.

Die Teilnehmer absolvierten dabei drei Stationen:

- Erklärung des Sicherheitstrupp-Konzepts:

Im Rahmen dieser Station wurde das Sicherheitstrupp-Konzept umfassend aufgefrischt und vertieft. Ziel war es, sowohl Atemschutzgeräteträger als auch die Mannschaft und Führungskräfte auf einen einheitlichen Wissensstand zu bringen.

- Türöffnung mittels Brechwerkzeug:

Übung verschiedener Techniken der Türöffnung an einer speziellen Übungstür.

- Schnelles Entkleiden im Atemschutznotfall:

Training von Maßnahmen zur schnellen Rettung und Entkleidung eines Atemschutzgeräteträgers in einer Notfallsituation.

An der Übung nahmen alle sechs Ortsfeuerwehren der Gemeinde Ganderkesee teil. Zusätzlich beteiligten sich die Ortsfeuerwehr Prinzhöfte (Samtgemeinde Harpstedt) sowie die Werkfeuerwehr Gerflor DLW. Mit der neuen Struktur der Gemeindeatemschutzübung wollten die Organisatoren den Ausbildungscharakter weiter stärken und gleichzeitig die Zusammenarbeit der beteiligten Feuerwehren und Organisationen fördern.

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