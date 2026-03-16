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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Einbruchversuch in Eisdiele

Geeste (ots)

Am Sonntag, 15. März 2026, gegen 01:33 Uhr, kam es an der Meppener Straße in Geeste zu einem Einbruchversuch in eine Eisdiele.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude. Beim Betreten der Räumlichkeiten löste jedoch ein akustischer Alarm aus, woraufhin die Täter die Örtlichkeit wieder verließen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut entwendet. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unklar.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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