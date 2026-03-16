Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Freren - Verkehrsunfallflucht
Freren (ots)
Am Sonntag, 15. März 2026, zwischen 10:50 Uhr und 12:05 Uhr, kam es in Freren an der Kirchwallstraße zu einer Verkehrsunfallflucht.
Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Audi A3 in Höhe der Hausnummer 15. Der Schaden entstand im Bereich der Fahrertür.
Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 zu melden.
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Christopher Degner
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