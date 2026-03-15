Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Einbruch in Einfamilienhaus

Wietmarschen (ots)

Am Samstag, 14. März 2026, zwischen 18:30 Uhr und 21:20 Uhr, kam es in Wietmarschen am Wieselweg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Wohnhaus. Anschließend durchsuchten sie sowohl im Erdgeschoss als auch im Obergeschoss mehrere Schubladen und Schränke nach Wertgegenständen. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist bislang unklar.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell